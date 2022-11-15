Площадка ГТО появилась в отдаленном поселке на западе Карелии

Спортивный объект поставили в рамках работы национального проекта «Демография», сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В селе Ругозеро Муезерского района установили площадку ГТО.



Появление уличного спорткомплекса стало возможным, благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».



Площадку будут использовать круглый год. На ней установлены различные тренажеры, здесь можно сдавать нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне».



В министерстве напомнили, что в августе аналогичную площадку установили в поселке Рабочеостровск Кемского района.