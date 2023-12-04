Плотина в Карелии «обзавелась» станцией сотовой связи

Населенный пункт ранее не входил в зону покрытия сотовых операторов.

На севере Карелии ввели в эксплуатацию еще одну базовую станцию сотовой связи, сообщили на официальном портале республики Карелия.

Станция была установлена и запущена в работу в поселке Плотина Лоухского района. Доступ к современным телекоммуникационным услугам жители малочисленного населенного пункта республики получили благодаря участию Карелии в нацпроекте «Цифровая экономика Российской Федерации», который реализуется по поручению президента России.

Как отметили в источнике, ранее этот населенный пункт не входил в зону покрытия сотовых операторов. Теперь более 220 жителей поселка получили доступ к устойчивой мобильной связи и высокоскоростному интернету по технологии LTE (4G). Работы были выполнены в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

«Очень рады, что в нашем поселке появилась базовая станция. Благодаря интернету у жителей есть возможность не только свободно общаться с родными и близкими, но и дистанционно обучаться, получать государственные и муниципальные услуги, а также использовать иные цифровые сервисы», — рассказывает Глава Плотинского сельского поселения Ольга Квяткевич.

Проект «Устранение цифрового неравенства» реализует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В качестве ответственного исполнителя проекта на территории Карелии выступает ПАО «Ростелеком».

Проект предусматривает установку базовых станций сотовой связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек и не обеспеченных услугами сотовой связи, отметили в источнике.