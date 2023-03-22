Пловец из Карелии стал абсолютным чемпионом в двух дисциплинах на чемпионате и первенстве Северо-Запада

Соревнования проходят в Калининграде, в них принимают участие более 300 сильнейших пловцов СЗФО.
Спортсмен из нашей республики Эрик Малки стал абсолютным чемпионом в двух дисциплинах на чемпионате и первенстве Северо-Запада по плаванию.
Соревнования проходят в Калининграде, в них принимают участие более 300 сильнейших пловцов, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Республику представляет 31 спортсмен из Петрозаводска, Кондопоги, Сегежи, Костомукши и Суоярви.
В первый соревновательный день Эрик Малки стал победителем в своей возрастной группе и абсолютным чемпионом на дистанции 50 метров брассом с результатом 29.27 секунды.
Во второй день чемпионата и первенства СЗФО Эрик Малки вновь стал победителем и абсолютным чемпионом на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.20,65.
Тренирует спортсмена Федор Софронов.
Кроме того, победителем первенства на дистанции 100 метров на спине стал Алексей Сергеев с результатом 1.00,66. Тренер спортсмена - Наталия Большанская.
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