Пловец из Карелии стал абсолютным чемпионом в двух дисциплинах на чемпионате и первенстве Северо-Запада

Соревнования проходят в Калининграде, в них принимают участие более 300 сильнейших пловцов СЗФО.

Спортсмен из нашей республики Эрик Малки стал абсолютным чемпионом в двух дисциплинах на чемпионате и первенстве Северо-Запада по плаванию.



Соревнования проходят в Калининграде, в них принимают участие более 300 сильнейших пловцов, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.



Республику представляет 31 спортсмен из Петрозаводска, Кондопоги, Сегежи, Костомукши и Суоярви.



В первый соревновательный день Эрик Малки стал победителем в своей возрастной группе и абсолютным чемпионом на дистанции 50 метров брассом с результатом 29.27 секунды.



Во второй день чемпионата и первенства СЗФО Эрик Малки вновь стал победителем и абсолютным чемпионом на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.20,65.



Тренирует спортсмена Федор Софронов.



Кроме того, победителем первенства на дистанции 100 метров на спине стал Алексей Сергеев с результатом 1.00,66. Тренер спортсмена - Наталия Большанская.