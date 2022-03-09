Пловец из Карелии стал сильнейшим на Северо-Западе России

Воспитанник спортивной школы из Петрозаводска победил на Чемпионате СЗФО.

Как рассказали в Минспорта Карелии, чемпионат Северо-Западного федерального округа России по плаванию проходил с 8 по 11 марта в Калининграде.

Победу на дистанции 400 метров одержал воспитанник СШОР № 3 Петрозаводска Аркадий Дорофеев.

Ранее юные теннисисты из Карелии стали лучшими на Первенстве Северо-Запада России.