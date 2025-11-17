Пловец из Петрозаводска завоевал золото на Кубке Невы в Санкт-Петербурге

Петрозаводчанин Глеб Краснослов 16 ноября одержал победу на Всероссийских соревнованиях «Кубок Невы» в Санкт-Петербурге, заняв первое место в заплыве на 50 метров брассом.

Во второй день состязаний Краснослов показал лучший результат в одной из дисциплин — дистанции 50 м брассом. Его золотая медаль стала значимым достижением для юношеского карельского спорта на всероссийской арене, сообщает «ПТЗ спортивный»

«Кубок Невы» — это всероссийские соревнования по плаванию, которые проводятся в Санкт-Петербурге и собирают спортсменов из разных регионов России. В зависимости от года и этапа, проводятся как в 25-метровом, так и в 50-метровом бассейне, и включают заплывы для различных возрастных категорий, таких как юноши и девушки 11–13 лет и 14–15 лет (прим. автора).

Этот успех дополняет спортивные достижения Глеба Краснослова и вносит вклад в развитие плавания в Карелии. Результаты соревнований демонстрируют потенциал спортсменов республики и их конкурентоспособность на федеральном уровне.

