Пловцы из Карелии привезли 24 медали с чемпионата мира

Чемпионат мира по зимнему плаванию прошел в Словении, сообщили в правительстве Карелии.

Чемпионат проходил с 3 до 9 февраля на озере Блед. В нем приняли участие 1042 пловца из 36 стран мира.



Карельский клуб зимнего плавания в составе сборной России завоевал 14 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.



Спортсмены от Карелии: Елена Савинкова, Игорь Лукин, Элина Балашова, Лариса Фирсова. 1000-ю медаль в копилку команды клуба принесла Алина Трифонова.

Ранее силачка из Карелии завоевала "серебро" на соревнованиях.