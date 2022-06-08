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ПМЭФ-2022: В арктических районах Карелии будет создано более 1700 новых рабочих мест

Новости. Общество
12:31, 17 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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На Петербургском международном экономическом форуме глава республики Артур Парфенчиков рассказал, чем Карельская Арктика привлекательна для инвесторов.

Одно из перспективных направлений для реализации здесь проектов — горнопромышленный комплекс. Северные районы республики богаты нерудными материалами, особенно строительным камнем для производства щебня. Большой потенциал у разработки месторождения молибденовых руд Лобаш.

— Молибден широко применяется в металлургии для повышения качественных характеристик стали, изготовления деталей ракетных двигателей и газовых турбин. Это актуально в условиях действующего санкционного режима и отвечает задачам по развитию импортозамещения, — сообщил Артур Парфенчиков.

Кроме этого, арктические территории Карелии полностью отвечают требованиям, предъявляемым к размещению центров обработки данных.

Особые перспективы республика видит в освоении ресурсов Белого моря. Республика готова предложить новые площадки для выращивания аквакультуры, в том числе для промышленного сбора и переработки водорослей Белого моря. Кроме того, республика готова создавать новые объекты по переработке дикоросов.

У арктических районов большие возможности и для развития туризма. Регион может предложить инвесторам готовые площадки под строительство туробъектов, а также содействие в разработке уникальных межрегиональных туристических маршрутов.

В условиях сложившейся геополитической ситуации, поиска новых логистических цепочек республика может обеспечить транзит грузов от северных морей до Каспия через надежный водный транспортный путь — Беломорско-Балтийский канал. Важным элементом разрабатываемого транспортного коридора «Север-Юг» может стать создание порта в Кеми.

 — Наряду с общими преференциями республика может предложить свои уникальные меры. Наша система поддержки бизнеса — одна из самых гибких и оперативно реагирующих на внешние условия. Мы готовы поддержать каждый проект, — подчеркнул Парфенчиков.

«Северные» инвесторы могут рассчитывать на субсидирование затрат, налоговые льготы для малого бизнеса, инфраструктурную поддержку.

На арктических территориях Карелии будет реализовано 50 проектов резидентов с объемом инвестиций 97 млрд рублей и созданием более 1700 новых рабочих мест. Благодаря особому экономическому режиму реальные инвестиции уже составили 10,5 млрд рублей.

Одним из самых глобальных проектов является строительство нового целлюлозного завода компанией АФК «Система». Предприятие обеспечит глубокую переработку более 35% древесины, заготавливаемой в республике, и рост несырьевого экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Будет обеспечена занятость более 600 человек, а объем инвестиций составит 86,2 млрд рублей.

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