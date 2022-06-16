ПМЭФ–2022: Карелия усиливает поддержку регионального IT-бизнеса

На Петербургском международном экономическом Форуме глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписал меморандум о сотрудничестве с Российским фондом развития информационных технологий.

Стороны договорились на системной основе оказывать поддержку представителям карельского IT-бизнеса, а также привлекать федеральные средства на их проекты.

Согласно документу стороны будут использовать организационные, технические, административные ресурсы и возможности в целях осуществления совместной деятельности в сфере ИТ-технологий.

Карелия имеет одну из сильнейших школ подготовки инженерно-технических кадров в информационно-технологической сфере. Российский фонд развития информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предоставляет гранты на разработку отечественных ИТ-решений, а также реализует программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, в рамках которой предприниматели могут приобрести российское программное обеспечение на льготных условиях со скидкой 50%. В 2021 году Республика Карелия принимала участие в реализации данной меры поддержки. По итогам года в регионе 560 предпринимателей приобрели 947 лицензий на программное обеспечение.

В рамках подписанного меморандума планируется содействовать развитию ИТ-проектов, осуществлять информационную поддержку участников рынка, организовывать совместные научно-практические конференции, форумы и семинары, взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями, экспертным и инвестиционным сообществами, в том числе на международном уровне.

Руководитель региона отметил, что развитие инновационной деятельности в Карелии позволит поддержать функционал региональных IT-компаний, а также стимулировать процесс поэтапного перехода на отечественный софт.

— Сегодня сделали еще один шаг на пути внедрения отечественных цифровых технологий во все сферы жизни. В республике есть компании, которые уже сейчас готовы предложить собственные уникальные технологические решения, и наша задача их поддержать, — сказал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Генеральный директор Фонда Александр Павлов подчеркнул важность сотрудничества с Карелией:

— Республика Карелия открывает серию подписания документов о сотрудничестве с регионами. С рядом субъектов взаимодействие уже идет, региональные органы власти поддерживают компании и выстраивают взаимодействие с институтами развития. Есть ряд регионов с большим потенциалом и ИТ-комьюнити, с которыми мы сейчас будем заключать соглашения и вести активную совместную проработку направлений сотрудничества.

В завершение встречи стороны договорились о визите в Карелию специалистов Фонда. Их интерес в плане сотрудничества вызвал ООО «КЮ Дата центр», который работает в Надвоицах.

Российский фонд развития информационных технологий — оператор государственных мер поддержки Минцифры России. Гранты на разработку и внедрение отечественных ИТ-решений выделяются в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».