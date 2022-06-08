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ПМЭФ–2022: РУСАЛ и правительство Карелии будут совместно развивать завод «Русский радиатор»

Новости. Общество
16:21, 16 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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На Петербургском международном экономическом форуме глава Карелии Артур Парфенчиков и вице-президент компании Елена Безденежных подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны намерены содействовать формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе и развитию предприятия по производству радиаторов отопления.

«РУСАЛ традиционно придерживается стратегии производства продукции с высокой добавленной стоимостью. На территории республики Карелия мы активно развиваем предприятие по производству радиаторов отопления и планируем далее проводить его модернизацию, — сказала вице-президент компании Елена Безденежных. — От лица компании выражаю благодарность руководству Карелии за развитие инфраструктурных проектов, способствующих улучшению условий ведения бизнеса и инвестиционного климата».

Артур Парфенчиков подчеркнул, что Правительство Карелии поддерживает «Русский радиатор», решая инфраструктурные вопросы. В течение двух лет Сегежскому району выделят беспрецедентную сумму на ремонт дорог: 4 миллиарда рублей из федерального бюджета и 1,5 млрд рублей — из республиканского. Такой объем средств на дорожную инфраструктуру район получит впервые.

«Мы благодарны РУСАЛу за организацию производства на промплощадке Надвоицкого алюминиевого завода — этот шаг позволил обеспечить работой многих жителей района. Мы, в свою очередь, сделаем упор на развитие инфраструктуры: отремонтируем дороги и мосты, чтобы обеспечить удобную логистику и устойчивую работу», — отметил Артур Парфенчиков.

Среди ключевых объектов ремонта — Майгубский мост на 23–м километре дороги «Кола — Надвоицы — Сегежа», который требует реконструкции. С 2018 года движение транспортных средств по нему ограничено. Правительство республики и администрация района приняли решение о строительстве нового широкого моста на этом же месте. Работы начнут в начале июля, они рассчитаны на полтора года — до ноября 2023–го. При этом переправа не будет закрыта всё время: так, с учетом летнего сезона мост не будут закрывать раньше сентября–октября.

Для поездок между Сегежей и Надвоицами обновят объезд через трассу «Кола». Сейчас дорогу от федеральной трассы в сторону Надвоиц ремонтируют, к августу на ней будет свежий асфальт. На этом пути есть еще один мост — через канал Ондской ГЭС — вместо него в 2023 году также построят новый.

Кроме того, на выделенные федеральные и региональные средства до конца следующего года отремонтируют большинство дорог местного значения в Сегеже и поселке Надвоицы, а также отремонтируют дорогу, на которой расположены Ондский и Майгубский мост.

Напомним, в 2012 году в рамках стратегии по перепрофилированию неэффективных мощностей основатель компании РУСАЛ Олег Дерипаска предложил на промышленной площадке Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) развивать новые алюминий перерабатывающие производства для расширения возможностей по трудоустройству и обеспечению занятости населения.

В 2016 года на промышленной площадке НАЗа РУСАЛ запустил предприятие по производству радиаторов отопления – «Русский радиатор». Объем инвестиций в проект превышает 800 млн рублей. Предприятие является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Республики Карелия.

Сейчас предприятие производит литые секционные радиаторы отопления для применения в жилых и административных зданиях, в том числе многоэтажных домах. Под брендом «Русский радиатор» выпускаются алюминиевые и биметаллические радиаторы для массового потребителя.

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