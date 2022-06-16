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ПМЭФ–2022: в экономику Карелии будет привлечено более 46 млрд рублей инвестиций

Новости. Общество
13:01, 20 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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На площадке прошедшего Петербургского международного экономического форума было подписано 15 соглашений, меморандумов и планов по сотрудничеству с привлечением в республику дополнительных средств.

Они будут вложены в экономику региона в ближайшие годы.

Одним из наиболее важных итогов работы карельской делегации на форуме станет строительство многопрофильного семейного медицинского центра в Петрозаводске. Компания «Медскан» инвестирует в его создание 1 млрд рублей. Клинику оснастят самым современным диагностическим оборудованием.

Компания «Фиуме» приступит к реализации масштабного инвестпроекта на базе бывшего завода «Авангард», открыв там завод по изготовлению экранопланов. Объем инвестиций в проект составит 1,3 миллиарда рублей. Компания создаст более 170 рабочих мест. Производство должно стартовать уже через 18 месяцев.

Соглашение с Прионежской горной компанией позволит реализовать  масштабный инвестиционный проект на территории Пряжинского района. Он предусматривает расширение комплекса по производству щебня с вводом дробильно-сортировочного завода мощностью 1 млн кубометров щебня в год на месторождении Чевжавара. Инвестор планирует вложить в проект порядка 850 млн рублей. До 2023 года компания создаст более 100 новых рабочих мест.

Немаловажную роль в развитии жилищного строительства сыграет трёхстороннее соглашение Сбербанка с Правительством Карелии и компанией «Специализированный застройщик «Равновесие», входящей в Группу компаний холдинга «Лотос». Договор направлен на осуществление инвестиционных проектов в республике, прежде всего по строительству нового комфортного жилья в рамках комплексного освоения новых территорий, а также расселения граждан из аварийного фонда.

Кроме того, Сбер, СберЛизинг и Правительство Карелии договорились о совместной реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», предусмотренного паспортом нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Соглашение будет способствовать привлечению внебюджетных инвестиций, реализации инвестиционных и национальных проектов в сферах промышленного производства, агропромышленного комплекса, лесоперерабатывающего комплекса, здравоохранения, жилищно–коммунального хозяйства, а также других отраслей в Карелии.

Ещё один важный итог — это План по продвижению продукции местных сельхозпроизводителей, подписанный торговой сетью «Магнит» и Правительством Карелии. Совместная «дорожная карта» увеличит реализацию фермерской продукции в республике и позволит поставлять её в регионы СЗФО. Особый интерес для торговой сети представляют поставщики молочной продукции и свежих ягод.

РУСАЛ и Правительство Карелии договорились совместно развивать завод «Русский радиатор». Так, компания инвестирует средства в модернизацию Надвоицкого завода, чтобы увеличить его эффективность и производительность. Региональные власти поддержат производство, решая инфраструктурные вопросы. Так, в течение двух лет Сегежскому району выделят беспрецедентную сумму на ремонт дорог: 4 миллиарда рублей из федерального бюджета и 1,5 млрд рублей — из республиканского. На эти средства, в том числе, отремонтируют дорогу до Надвоиц.

На Петербургском международном экономическом форуме традиционно озвучили итоги национального рейтинга инвестиционного климата. Карелия сохранила в нём свои позиции: по итогам 2021 года республика вошла в группу лидеров (топ-40 регионов).

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