Пневматическое оружие с мощной оптикой изъяли в национальном парке в Карелии

В Водлозерском Нацпарке подвели итоги работы инспекторов.

Итоги работы государственных инспекторов за август и начало сентября 2925 года подвели в Национальном парке «Водлозерский». Патрулирование проходило в государственном зоологическом заказнике «Кижский», на территории национального парка «Воттоваара» и непосредственно в границах парка и осложнялось объявлением чрезвычайной ситуации в связи с масштабными лесными пожарами.

— Самый яркий эпизод — изъятие пневматического оружия, оснащенного мощной оптикой. Нахождение с таким оружием на территории парка категорически запрещено, так как оно может быть использовано для браконьерской добычи животных. Сотрудники оперативной группы «Орлан» изъяли оружие и передали его в ОМВД России по Пудожскому району для проведения экспертизы. В дальнейшем вопрос о его конфискации будет решаться в судебном порядке, — написали в паблике Нацпарка.

Кроме этого, в ходе рейдов выявили нарушения правил рыболовства: было изъято более 20 единиц незаконных орудий лова; факты нахождения на территории национального парка без разрешительных документов; нарушения правил пребывания в лесах в период особого противопожарного режима; движение и стоянка транспортных средств вне дорог и специально предусмотренных мест; нарушения правил использования водоохранных зон и самовольное занятие земельного участка.