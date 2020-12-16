Пневмония унесла жизнь 88-летней жительницы Карелии

Общее число умерших от пневмонии в Карелии составляет 99 человек, сообщили в оперштабе республики.

Так, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 88-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Еще 38 человек за минувшие сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3207 пациентов, 99 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).