Пневмонию диагностировали еще у четырех жителей Карелии

За сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1346 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Накануне 5 человек попали в больницы Карелии с пневмонией.
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