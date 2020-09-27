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Пневмонию диагностировали еще у четырех жителей Карелии

Новости. Общество
09:01, 28 Сентября 2020
фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh
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За сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1346 пациентов, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 5 человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-09-28 10:03:42
Нельзя останавливаться на достигнутом!
Пора ежедневно публиовать количество госпитализаций с дизентирией, корью и другими болезнями!
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