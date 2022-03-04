По 15 тысяч рублей получат победители лыжных гонок в Петрозаводске

Лыжная гонка «Фонтаны» пройдет 20 марта в столице Карелии.

Как сообщил паблик «Петрозаводск спортивный», 20 марта в Петрозаводске пройдет лыжная гонка «Фонтаны».

В соревнованиях будут представлены две дистанции — 5 и 12,5 километров. Победителям гонок среди мужчин и женщин в качестве призов достанутся сертификаты на 15 тысяч рублей.

Информацию о регистрации участников, действующей до 17 марта, можно узнать на странице паблика.