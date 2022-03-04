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По 15 тысяч рублей получат победители лыжных гонок в Петрозаводске

Новости. Спорт
13:55, 05 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Петрозаводск спортивный»

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Лыжная гонка «Фонтаны» пройдет 20 марта в столице Карелии.

Как сообщил паблик «Петрозаводск спортивный», 20 марта в Петрозаводске пройдет лыжная гонка «Фонтаны».

В соревнованиях будут представлены две дистанции — 5 и 12,5 километров. Победителям гонок среди мужчин и женщин в качестве призов достанутся сертификаты на 15 тысяч рублей.

Информацию о регистрации участников, действующей до 17 марта, можно узнать на странице паблика.

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