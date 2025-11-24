По делу «Автоспецтранса» задержан предприниматель из Великого Новгорода

Предпринимателя из Великого Новгорода Станислава Уткина, работавшего в сфере ЖКХ, задержали по делу «Автоспецтранса».

В понедельник, 24 ноября, Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на решение Петрозаводского горсуда заключить под стражу до 24 декабря предпринимателя из Великого Новгорода Станислава Уткина. Он был арестован 5 ноября по обвинению в мошенничестве (часть 4 ст. 159 УК РФ), сообщает издание «Фактор».

Адвокат Кузьмин из Великого Новгорода ходатайствовал о замене меры пресечения своему подзащитному Уткину со стражи на ЗОД — запрет определенных действий. Его ходатайство поддержал адвокат Петрозаводска Сергей Демиденко, который пришел в суд в качестве представителя защитника. Также Демиденко, со своей стороны, просил суд избрать для арестованного бизнесмена любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

В качестве аргументов он сообщил, что Станислав Уткин 1985 года рождения проживает с семьей в Великом Новгороде, у него на иждивении четверо несовершеннолетних детей: 10, 7, 5 и 2 лет. Сам же Уткин, участвовавший в заседании по видеосвязи из СИЗО Петрозаводска, сообщил, что поддерживает ходатайства адвокатов и сбегать никуда не собирается. Как он рассказал о себе, он работал в сфере ЖКХ с 2007 года, занимался всем, что связано с обращением с отходами.

Судья Верховного суда Карелии Олег Гудков оставил в силе решение Петрозаводского суда, уточнили в Объединенной пресс-службе судов Карелии. Он останется под стражей до 25 декабря.

Ранее по делу был задежан еще один житель Великого Новгорода — Евгений Мошников. Напомним, он был директором «Автоспецтранса» в 2020 году. До этого времени он был генеральным директором компаний-регоператоров, предоставляющих услугу по обращению с ТКО в Великом Новгороде. В Карелии на посту долго он не задержался — всего год. Во время его правления проверку проводила городская прокуратура и выявила нарушения в совершенной сделке по приобретению четырех мусоровозов. В деле фигурировала и фамилия Уткина. По данным СМИ, «Автоспецтранс» в Карелии приобрел за 80 млн рублей четыре мусоровоза, которые после были переданы сначала сегежской компании «Активпро», а в последствии — новгородской фирме ООО «Спецавтохозяйство» (ООО «САХ»), учредителями которого были отец и сын — Александр Уткин (бывший вице-мэр Великого Новгорода) и Станислав Уткин. Кроме того, Станислав Уткин выступал также учредителем ООО «Экосити», являясь держателем акций 59,58%. И тогда в должности директора «Экосити» трудился Евгений Мошников, возглавивший после «Автоспецтранс» в Карелии.

Напомним, что ранее задержанных в рамках дела о продаже «Автоспецтранса» оставили под арестом. Суд продлил меру пресечения экс-министру природных ресурсов и экологии Карелии Алексею Щепину, экс-депутату Заксобрания Карелии Владимиру Кванину и двум бывшим директорам предприятия «Автоспецтранс» Ивану Новикову и Евгению Мошникову. Все четверо обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В начале 2021 года ООО «МЦЕ Инвест Рус» — дочерняя фирма компании из Чешской республики «МЦЕ Инвест Интернешнл» — купило 51,06% доли подконтрольного правительству Карелии ООО «Автоспецтранс» — нынешнего КЭО. Остальные 48,94% доли остались за АО «Корпорация развития Республики Карелия», которая и была учредителем «Автоспецтранса».

В итоге, контрольная доля «Автоспецтранса» была продана всего лишь за 24 миллиона рублей. В результате, контроль над приносящим немалые доходы мусорным бизнесом (в 2020 году «Автоспецтранс» получил выручку в сумме 1,1 миллиарда рублей, что на 198 миллионов рублей, или на 23,1% больше, чем годом раньше) в Карелии перешел из государственных в частные руки. При этом, у входящего в состав соучредителей фирмы ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимира Кванина оказалось 2% доли (7,3 миллиона рублей) в ее уставном капитале. Иван Новиков, в то время управлял мусорным регоператором. Евгений Мошников директором «Автоспецтранса» стал в 2020 году. Задержания всех четверых прошли в сентябре.