По делу Леонида Белуги поменяют судей Верховного суда Карелии

Прокуратура заявила отвод двум судьям судебной коллегии по резонансному делу бизнесмена Леонида Белуги.

Неожиданным решением завершилось апелляционное заседание по делу Леонида Белуги 18 декабря. Напомним, и прокуратура и бизнесмен пытаются изменить решение о штрафе в почти 500 млн рублей. Белуга требует, чтобы его оправдали, прокуратура, чтобы арестовали. Верховный суд республики должен был сегодня оценить законность вынесенного ранее приговора, который стал одним из крупнейших в Карелии по размеру штрафа за коррупционные преступления.

Однако дело приобретает новый поворот. Сегодня, на заседании прокуратура потребовала отвод сразу двум судьям судебной коллегии, которые рассматривают это дело, в том числе председателю Сергею Бочарову. Он и судья Екатерина Хомякова, как выяснилось, участвовали ранее в судебных процессах по делу экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталия Рохманюка, которого осудили еще в 2020 году. Документы из этого процесса имеются в деле Белуги, что, по мнению прокуратуры, дает повод для отвода судей. Примечательно, что эти несоответствия выявила сама судья Хомякова. По третьему судье Дмитрию Михайлову вопросов не возникло.

После совещания судьи согласились с доводом прокуратуры и приняли отвод всей коллегии. Таким образом резонансное дело Леонида Белуги приобретает совсем новый поворот. Будет назначена новая коллегия судей Верховного суда. И теперь уже ей придется рассматривать это дело. О новых сроках рассмотрения пока ничего неизвестно, но вероятно, это будет уже 2026 год.

Ранее бизнесмен был осужден за дачу взятки экс-спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку в размере 8 миллионов 676 тысяч 550 рублей за помощь в решении вопросов, касающихся его бизнеса, в администрации Петрозаводска в 2020 году. В период судебных разбирательств Леонид Белуга утверждал, что взятки, которую ему инкриминируют, не было. Он требует полностью оправдать себя и отменить штраф.

Напомним, что 16 декабря 2020 года тогда еще судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала Виталия Рохманюка виновным в получении двух взяток от жителей карельской столицы — 500 и 410 тысяч рублей и приговорила к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 3 миллиона рублей. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома-коттеджи на улицах Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство и сдачу этих домов в эксплуатацию, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги.

Напомним, ранее Леонид Белуга дал большое интервью «Столице на Онего», в котором заявил, что от решения судей зависит, сможет ли он построить в Петрозаводске аквапарк.