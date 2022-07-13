По делу о коррупции в горнодобывающей отрасли Карелии арестованы машины и недвижимость обвиняемого

Следствие наложило арест на автотранспорт, недвижимость и деньги экс-руководителя регионального управления Ростехнадзора, обвиняемого в получении взяток от горнодобывающих предприятий Карелии.

Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемый получил от руководителей горнодобывающих компаний 21 взятку в размере от 30 до 150 тысяч рублей.

Взятки давались «за содействие в беспрепятственном согласовании планов развития горных работ и получения положительного решения при проведении проверок, а также общее покровительство и попустительство», пояснили в Следкоме.

Обвиняемый признал вину и содержится под домашним арестом.

«Следствием приняты меры к обеспечению возможной конфискации имущества: наложен арест на автомашины обвиняемого, недвижимое имущество и денежные средства», — говорится в сообщении.



Уголовное дело направлено в суд.