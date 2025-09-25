По делу о мошенничестве задержан еще один фигурант

Суд избрал меру пресечения бывшему директору карельского предприятия «Автоспецтранс» Евгению Мошникову. Он управлял коммунальной компаний всего год.

Задержан экс-директор «Автоспецтранса» Евгений Мошников. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

— Ходатайства следователя удовлетворены, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца по 23 ноября 2025 года включительно, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Карелии.

Напомним, Евгений Мошников директором «Автоспецтранса» стал 2020 году. До этого времени он был генеральным директором компаний-регоператоров, предоставляющих услугу по обращению с ТКО в Великом Новгороде. В Карелии на посту долго он не задержался — всего год. Во время его правления проверку проводила городская прокуратура и выявила нарушения в совершенной сделке по приобретению четырех мусоровозов.

Ранее Петрозаводский суд арестовал на два месяца бывшего руководителя «Карельского экологического оператора» Ивана Новикова и бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Владимира Кванина. Вместе с Новиковым они занимались реализацией «мусорной реформы» в Карелии. Оба проходят по одному делу о продаже доли «Автоспецтранса».

Также в рамках этого уголовного дела задержан экс-глава Минприроды Карелии Алексей Щепин.