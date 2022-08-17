По дороге у лицея Петрозаводска уже невозможно ездить

Жители Древлянки пожаловались на изрытую ямами дорогу у лицея №1.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликован пост с фотографиями дороги между домами №4 корпус 3, №4 корпус 4 по улице Древлянка и лицеем №1.

«Двор просто в ужасном состоянии! Уже невозможно ездить. Ямы очень глубокие! В прошлом году делали дорогу по улице Сыктывкарская, немного сделали заезд, но и там уже огромная яма! Просим уже принять меры», - написали жители Древлянки в паблике.