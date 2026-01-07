По факту ЧП с судном на воздушной подушке в Карелии возбуждено уголовное дело

В Карелии после ЧП с туристами на Онежском озере возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей, совершенного группой лиц, возбудил Мурманский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России.

В ходе следствия установлено, что в Республике Карелия группа лиц оказывала за денежное вознаграждение пассажирам небезопасную транспортную услугу — прогулочный выход из острова Кижи Медвежьегорского района Республики Карелия в акваторию Онежского озера.

— Следователем Западного МСУТ СК России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в ведомстве.

Напомним, 6 января 2026 года маломерное судно, на борту которого находились туристы, вышло в акваторию Онежского озера, и в районе о. Лингоостров Медвежьегорского района опрокинулось. В результате пассажиры получили телесные повреждения. Как сообщалось ранее, авария произошла в результате отрыва троса газа и наезда на кромку береговой линии.