По факту гибели 13-летней девочки из Петрозаводска возбуждено уголовное дело

«Столице на Онего» стали известны подробности гибели девочки-подростка, выпавшей из окна многоквартирного дома на Кукковке.

По факту гибели 13-летней девочки, выпавшей из окна многоквартирного дома на улице Торнева в Петрозаводске, возбуждено уголовное дело, сообщили «Столице на Онего» в Следственном комитете Карелии.

— Девочка выпала из окна между восьмым и девятым этажами, была жива до приезда бригады скорой медицинской помощи, позже скончалась. По данным обстоятельствам в Следственном управлении возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как пишет издание «Фактор», дело расследуется по статье 110 УК РФ — доведение до самоубийства.

Напомним, вчера, 3 января, в 20:25 из окна многоквартирного дома на Кукковке выпала девочка-подросток и осталась лежать на козырьке подъезда.

На место трагедии экстренно выехали сотрудники региональной Поисково-спасательной службы. По прибытии специалисты установили, что отец погибшей самостоятельно снял её с козырька и перенёс в подъезд.

Девочку экстренно доставили в Детскую республиканскую больницу, где она скончалась в ночь на 4 января.