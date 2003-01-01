По факту гибели человека на пожаре в Кондопожской больнице возбуждено уголовное дело

Следователи работают на месте гибели пожилого мужчины в Кондопожской больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пациента центральной районной больницы в результате пожара.

— 26 января 2026 года в ночное время в одной из палат инфекционного отделения центральной районной больницы в городе Кондопоге произошло возгорание. После локализации пожара на месте тушения было обнаружено тело мужчины, 1948 года рождения, — сообщили в ведомстве.

Следователи провели осмотр места происшествия, они опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего. Предварительная причина гибели 77-летнего мужчины — отравление угарным газом. Для ее уточнения и выяснения причин возникновения пожара назначены судебные экспертизы.

Напомним, пожар в инфекционном отделении Кондопожской ЦРБ произошел в ночь на 26 января. Погиб 77-летний одинокий мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический интернат. На момент возгорания в отделении находились восемь пациентов, они переведены в основное здание. На втором этаже медучреждения находится детское отделение, никто из малышей не пострадал. Одну женщину с ребенком врачи перевели в основной корпус, еще двух детей отпустили домой вместе с матерью. Персонал отделения не пострадал. Проверку ведет Прокуратура. Ранее в Минздраве сообщили, что Кондопожская ЦРБработает в штатном режиме.