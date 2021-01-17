По факту гибели четырех человек на пожаре в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

По факту гибели людей при пожаре возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 17 января в одной из квартир многоквартирного дома в Петрозаводске произошел пожар. При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Кроме того, из помещения вынесли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка. При оказании реанимационных мероприятий ребенок скончался.

В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, прокуратура Карелии проводит проверку по факту пожара, который произошел вечером 17 января в пятиэтажном доме на Ключевой.