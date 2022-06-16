По факту гибели девочки на базе отдыха в Карелии Следком возбудил уголовное дело

Следователями Олонецкого межрайонного следственного отдела 17 июня возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что 16 июня на базе отдыха в Олонецком районе обнаружено тело 14-летней девочки без видимых телесных повреждений.

«В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причин смерти несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что девочка из поселка Пиндуши Медвежьегорского района после отбоя в «лагере» употребила аэрозольную жидкость. В результате чего началась рвота, которая привела к смертельному исходу.