По факту гибели годовалой девочки в Пряжинском районе возбудили уголовное дело

Следком Карелии возбудил уголовное дело для установления обстоятельств гибели ребенка в Карелии.

Напомним, трагедия произошла сегодня. В акватории Шуи было найдено тело годовалой девочки, пропавшей сегодня утром. Следователи выезжали на место трагедии, изучали обстоятельства произошедшего.

В ведомстве «Столице на Онего» подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела. Сделано это в целях выяснениях всех обстоятельств гибели ребенка. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти ребенка, не выявлено.

Как ранее стало известно нашему изданию из источника, близкого к правоохранительным органам, родители девочки утром ушли на работу, оставив ребенка со старшей сестрой. Дверь была не заперта. Девочка смогла выйти из дома.

Контроль за расследованием дела взяла прокуратура Карелии. Ведомство проводит проверку.