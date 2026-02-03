По факту хулиганских действий подростков в Питкяранте возбуждено уголовное дело

Подростками-хулиганами в Питкяранте заинтересовался Следком России.

«Столица на Онего» рассказывала, что в адрес некоторых детей и их родителей в Питкяранте поступают угрозы от четырех подростков. К нам в редакцию обратилась одна из пострадавших, женщина предоставила аудиозапись. Она сообщила, что не раз обращалась в полицию, но реакции не было. Подростки чувствовали себя безнаказанно. После публикации проверку начали правоохранительные органы.

Накануне вечром стало известно, что по данному факту в Карелии возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Его расследование взял на контроль глава Следкома России.

— В социальных сетях распространяется информация о том, что в городе Питкяранте группа подростков систематически совершает противоправные деяния, в том числе в отношении несовершеннолетних. Кроме того, сообщается, что одной из женщин подростки угрожали облить дверь бензином и поджечь, а также забрызгать содержимым перцового баллончика. Несмотря на наличие аудио- и видеозаписей, подтверждающих противоправные действия, органами внутренних дел действенные меры не были приняты, — сообщили в Следкоме России.

Глава ведомства поручил руководителю Следкома Карелии представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам, изложенным в материале.