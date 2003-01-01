По факту избиения мужчин двумя несовершеннолетними девочками в Петрозаводске возбуждено уголовное дело

Две несовершеннолетние избили двух взрослых мужчин в Карелии. Делом заинтересовался Следком России.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о происшествии с участием несовершеннолетних в Карелии. Напомним, 12 октября в Петрозаводске, на проспекте Александра Невского, в результате конфликта с несовершеннолетними девочками были причинены телесные повреждения двум мужчинам.

— Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Карелия Степанову А.К. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении Следкома России.

Как уточнили «Столице на Онего» в Следкоме Карелии уголовное дело уже возбуждено. По какой статье, в ведомстве пока не комментируют. Не раскрывают и подробностей. Известно только, что участие в избиении мужчин принимали две несовершеннолетние.

Напомним, инцидент произошёл возле мусорных контейнеров, стоящих во дворе жилого дома. Он попал на камеры видеонаблюдения. Видно, что участники избивают жертву ногами.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента.