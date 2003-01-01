По факту нападения бойцовской собаки на корги в Петрозаводске проводится проверка

В полиции Петрозаводска приняли заявление от владельца корги. На его питомца напала собака бойцовской породы.
Инцидент произошел накануне, 12 ноября, утром. «Столица» рассказывала об этом подробно. Хозяин корги гулял возле дома с питомцем. Увидев его собаку, бойцовский пес вцепился в нее. Учитывая разницу в размерах, корги досталось сильно. Хозяйка не смогла остановить свою собаку. Сразу после случившего владелец пострадавшего животного обратился в полицию. Ведь на месте его собаки мог быть и ребенок.
— Заявление приняли. Проводится проверка, — сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии.
Напомним, нападение попало на видео. Поэтому хорошо видно, что нападавшая собака без намордника, хозяйка не в состоянии ее держать рядом с собой. Женщина дважды упала, пытаясь остановить питомца. Удивильно, что после нападения ее пес смиренно сидел с ней рядом и казался весьма добрым. Как будто гордился, что смог защитить. Такие породы, как правило, действуют инстинктивно.
Сейчас корги восстанавливается. Пока из-за пережитого стресса он не дает трогать лапы и поднимать себя. Вероятно, это болезненно для него.