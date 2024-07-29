По факту прорыва дамбы на ББК в Карелии, где погибло 3 человека, возбуждено еще одно уголовное дело

В конце прошлого года был задержан генеральный директор компании «Акватик», которая занималась ремонтом плотины в Карелии.

29 декабря был задержан генеральный директор компании «Акватик», которая занималась реконструкцией Шаваньской водосливной плотины № 23 в Сегежском округе по госконтракту с ФКУ «Ространсмодернизация», сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. 30 декабря Приморский районный суд отправил его под домашний арест до 28 февраля.

Дмитрия Башкирова обвиняют по трем статьям: в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ), мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч.3 ст. 216 УК РФ).

По данным следствия, с 24.06.2022 по 29.07.2024 Башкиров и иные неустановленные лица, выполняющие управленческие функции в АО «Акватик», с целью минимизации расходов давал подчиненному указание не выезжать на объект, оформлять акты об освидетельствовании скрытых работ, внося в них заведомо ложные данные. В итоге подчиненный не присутствовал на объекте строительства в течение двух лет и не принимал участия в освидетельствовании скрытых работ. При этом ежеквартальные отчеты авторского надзора готовились и содержали заведомо ложные сведения о якобы надлежащем исполнении условий контрактов. Ушерб бюджету составил 5 147 875.88 рублей.

— Кроме того, вышеуказанные преступные действия повлекли тяжкие последствия. Не были приняты меры вплоть до изменения конструкции временной перемычки второй очереди на объекте строительства, что в конечном итоге привело к снижению устойчивости грунта низового откоса и повлекло произошедший 29.07.2024 размыв временной перемычки, подтопления территории объекта строительства и близлежащего населенного пункта и причинение по неосторожности смерти от утопления трех лиц, — рассказали в пресс-службе.

Вину обвиняемый признал частично. Суду пояснил, что уже принял меры к возмещению ущерба. За счет средств АО «Акватик» восстановлен объект строительства после разрушения, более 50 000 000 рублей потрачены на возмещение ущерба потерпевшим.

Напомним, 29 июля 2024 года на ББК произошло размытие временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами. В результате серьезно пострадал близлежащий поселок Шавань, погибли 3 человека: 2 жительницы Карелии и экскаваторщик подрядной организации, занимающейся реконструкцией объекта. При прохождении волны произошло полное разрушение трёх домов, частично повреждены пять жилых домов.