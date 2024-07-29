РЕКЛАМА
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Новости

Двое человек пострадали в массовой аварии на Шуйском шоссе

11:21

В Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи

10:47

По факту прорыва дамбы на ББК в Карелии, где погибло 3 человека, возбуждено еще одно уголовное дело

10:31

278 человек были доставлены вертолетом санавиации в больницы Петрозаводска и Санкт-Петербурга в 2025 году

09:31

Две тысячи тонн снега вывезли из Петрозаводска в новогодние праздники

09:01

В Кемском районе простятся с погибшим на СВО Владимиром Михайловым

08:33

Чёрный столб дыма поднялся от горящего дома в Петрозаводске

00:09

Одноэтажный деревянный дом едва не сгорел в Заонежье

22:46

Автоледи госпитализировали после удара об дерево на трассе в Пряжинском районе

21:39

Два авто разлетелись в стороны при столкновении на трассе «Кола» в Карелии

19:18

Снег, гололёд и морозы до -25°С: какая погода ожидается в Карелии 5 января

17:42

Из Карелии отправили первые в новом году фуры с грузом для земляков в зону СВО

16:01

По факту гибели 13-летней девочки из Петрозаводска возбуждено уголовное дело

15:30

Работу спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске ограничат на два дня

14:49

100-летний юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны из Карелии Анна Двоеглазова

13:36

Волчья Луна взошла в небе над Россией

12:49

«Какая красота заснеженная»: Лариса Гузеева приехала на зимнюю рыбалку в Карелию

10:58

Аномально низкие температуры зафиксированы в Карелии

09:42

41-летний уроженец Кемского района Антон Швыдов погиб на СВО

09:03

Здоровье северных оленей в Карелии будут оценивать по их экскрементам

08:32

Выпавшая из окна девятого этажа девочка умерла в больнице Петрозаводска

01:17

В России изобрели вакцину от меланомы

00:14
По факту прорыва дамбы на ББК в Карелии, где погибло 3 человека, возбуждено еще одно уголовное дело
Сегодня 10:31 Происшествия
В конце прошлого года был задержан генеральный директор компании «Акватик», которая занималась ремонтом плотины в Карелии.

фото: © Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

29 декабря был задержан генеральный директор компании «Акватик», которая занималась реконструкцией Шаваньской водосливной плотины № 23 в Сегежском округе по госконтракту с ФКУ «Ространсмодернизация», сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. 30 декабря Приморский районный суд отправил его под домашний арест до 28 февраля.

Дмитрия Башкирова обвиняют по трем статьям: в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ), мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) и нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч.3 ст. 216 УК РФ).

По данным следствия, с 24.06.2022 по 29.07.2024 Башкиров и иные неустановленные лица, выполняющие управленческие функции в АО «Акватик», с целью минимизации расходов давал подчиненному указание не выезжать на объект, оформлять акты об освидетельствовании скрытых работ, внося в них заведомо ложные данные. В итоге подчиненный не присутствовал на объекте строительства в течение двух лет и не принимал участия в освидетельствовании скрытых работ. При этом ежеквартальные отчеты авторского надзора готовились и содержали заведомо ложные сведения о якобы надлежащем исполнении условий контрактов. Ушерб бюджету составил 5 147 875.88 рублей.

— Кроме того, вышеуказанные преступные действия повлекли тяжкие последствия. Не были приняты меры вплоть до изменения конструкции временной перемычки второй очереди на объекте строительства, что в конечном итоге привело к снижению устойчивости грунта низового откоса и повлекло произошедший 29.07.2024 размыв временной перемычки, подтопления территории объекта строительства и близлежащего населенного пункта и причинение по неосторожности смерти от утопления трех лиц, — рассказали в пресс-службе.

Вину обвиняемый признал частично. Суду пояснил, что уже принял меры к возмещению ущерба. За счет средств АО «Акватик» восстановлен объект строительства после разрушения, более 50 000 000 рублей потрачены на возмещение ущерба потерпевшим.

Напомним, 29 июля 2024 года на ББК произошло размытие временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами. В результате серьезно пострадал близлежащий поселок Шавань, погибли 3 человека: 2 жительницы Карелии и экскаваторщик подрядной организации, занимающейся реконструкцией объекта. При прохождении волны произошло полное разрушение трёх домов, частично повреждены пять жилых домов.

