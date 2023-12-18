По инициативе Главы Карелии в регионе с нового года молодым учителям в городах начнут выплачивать по 100 тысяч рублей

В Карелии популярная мера поддержки молодых педагогов, действовавшая на селе, распространяется на городские школы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на фоне завершения объявленного Президентом РФ года педагога и наставника объявил, что выплата в 100 тысяч рублей в республике теперь будет реализовываться не только сельским учителям, но и специалистам, работающим в городах. Новая мера поддержки начнет работать с 2024 года.

Об этом руководитель республики сообщил на пресс-конференции ТАСС, посвященной Дню региона на выставке-форуме «Россия».

По словам руководителя региона, выплата в 100 тысяч рублей для молодых педагогов в городах Карелии начнет действовать с 2024 года.

«Пока мы только в начале пути. Но мы столкнулись с серьезными проблемами с педагогическим составом и в столице, Петрозаводске, и в других районных центрах. Должна быть не только программа „Сельский учитель“, которая хорошо работает, привлекая дополнительные кадры, но и такая же программа в отношении городов», — сказал Артур Парфенчиков.

Расширить меры материальной поддержки педагогов на города Артур Парфенчиков предложил еще в августе. Напомним, сейчас молодые педагоги на селе получают по 100 тысяч рублей по итогам первого и второго года работы. Кроме того, в республике уже введены дополнительные меры поддержки для учителей: увеличены выплаты победителям конкурсов педагогического мастерства, введены выплаты для учителей, подготовивших 100-балльников, призеров всероссийской олимпиады школьников.