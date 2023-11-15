По искам Роспотребнадзора суд наказал предпринимателей Карелии за нарушения продажи табака

Роспотребнадзор объявил 65 предостережений предпринимателям в сфере торговли табачной продукцией и подал 16 исков по фактам нарушений.

Роспотребнадзор Карелии контролирует продажу табачной продукции и соблюдение антитабачного законодательства.

Так, за 9 месяцев текущего года ведомство провело профилактические мероприятия, по результатам которых предпринимателям в сфере розничной торговли табачной продукцией было объявлено 65 предостережений о недопустимости нарушений.

Среди основных нарушений были названы отсутствие в торговом зале перечня продаваемой табачной продукции, открытая продажа продукции, отсутствие обязательной маркировки на табачных изделиях, а также их продажа рядом с образовательными учреждениями - на расстоянии меньше ста метров.

При этом Роспотребнадзор Карелии подал 10 исков по факту продажи рядом с образовательными учреждениями. Шесть исковых заявлений суд удовлетворил, оставшиеся четыре иска находятся на рассмотрении.

Кроме того, ведомством было подано 6 исков по факту продажи табачной и никотинсодержащей продукции через интернет. Два исковых заявления суд удовлетворил в полном объеме, оставшиеся четыре находятся на рассмотрении.