По иску природоохранного прокурора суд признал незаконной аренду земельных участков, по территории которых протекает ручей

Гражданин в Сортавале арендовал 2 земельных участка, по территории которых протекает ручей.
Предоставление в аренду земельных участков, на которых располагается водный объект, нарушает права Российской Федерации как его собственника и посягает на интересы неограниченного круга лиц, связанные с беспрепятственным использованием водного объекта и его береговой полосы.
Карельский природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о признании недействительными договоров аренды земельных участков, а также результатов кадастровых работ по их образованию и об аннулировании и исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений о земельных участках и о правах на них.
Судебная гидрологическая экспертиза подтвердила факт нахождения ручья на территории спорных земельных участков.
Сортавальский городской суд удовлетворил заявленные требования прокурора, уточнили в надзорном ведомстве.
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