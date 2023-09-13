По иску природоохранного прокурора суд признал незаконной аренду земельных участков, по территории которых протекает ручей

Гражданин в Сортавале арендовал 2 земельных участка, по территории которых протекает ручей.

Предоставление в аренду земельных участков, на которых располагается водный объект, нарушает права Российской Федерации как его собственника и посягает на интересы неограниченного круга лиц, связанные с беспрепятственным использованием водного объекта и его береговой полосы.

Карельский природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о признании недействительными договоров аренды земельных участков, а также результатов кадастровых работ по их образованию и об аннулировании и исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений о земельных участках и о правах на них.

Судебная гидрологическая экспертиза подтвердила факт нахождения ручья на территории спорных земельных участков.

Сортавальский городской суд удовлетворил заявленные требования прокурора, уточнили в надзорном ведомстве.