По иску прокурора жительница Петрозаводска вернет в бюджет материнский капитал

Суд взыскал с жительницы карельской столицы в пользу государства 420 тысяч рублей материнского капитала.

Прионежский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора района о взыскании с жительницы Петрозаводска в пользу государства 420 тысяч рублей материнского капитала.

Надзорный орган провел проверку и установил, что в 2015 году женщина по госпрограмме поддержки семей с детьми получила из бюджета деньги. Их она использовала на строительство дома в в Прионежском районе. После окончания строительства петрозаводчанка в нарушение закона не оформила право собственности своих несовершеннолетних детей 2002 и 2008 годов рождения на этот дом.

В 2019 году дом и земельный участок, на котором был построен дом, продали. Таким образом, не было исполнено требование закона о целевом характере использования средств материнского (семейного) капитала, отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

В итоге суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.