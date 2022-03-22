По итогам 2021 года розничный кредитный портфель Сбербанка в Карелии достиг 55 млрд рублей

В прошедшем году розничный кредитный портфель Сбербанка в Карелии вырос на 20%, превысив 55 млрд рублей. Портфель кредитов физических лиц на Северо-Западе увеличился на 26%.

Портфель жилищных займов в Карельском отделении Сбербанка за прошлый год вырос на 21% и достиг 27,9 млрд рублей. В розничном кредитном портфеле ипотека стабильно занимает лидирующую позицию: на 01.01.2022 доля таких кредитов составила около 51%.

Более 40% от общего портфеля Сбербанка в Карелии приходится на потребительское кредитование. Портфель таких займов в 2021 году увеличился на 22%, достигнув 22,1 млрд рублей.

Кредитные карты в портфеле розничного кредитования в Карельском отделении Сбербанка занимают 9%, или порядка 5 млрд рублей. За 2021 год портфель кредитных карт вырос на 7%.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк