По итогам 2021 года спрос на кредитные карты Сбера в Карелии вырос на 111%

За 2021 год жители республики оформили в Сбере почти 24 тысячи кредитных карт — это более чем в 2 раза превышает количество карт, открытых в 2020 году.

Торговый оборот по действующим картам за год вырос на 15% — до 10,6 млрд рублей.

«В прошлом году заметно вырос спрос на кредитные карты Сбера. Это связано как с выпуском новой выгодной кредитной СберКарты, так и с постепенным изменением общего восприятия кредиток. Они используются для повседневных покупок и перестали быть синонимом дорогих денег», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Кредитная СберКарта оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам четыре преимущества. Это удобный беспроцентный период до 120 дней, который начинается первого числа каждого месяца, то есть можно целый месяц совершать покупки, а затем есть ещё три, чтобы вернуть их без процентов. Ещё одно условие — гарантированная ставка. Плюс — сниженная ставка 9,8% годовых на покупку продуктов, одежды, техники и других товаров на СберМегаМаркете, а также при оплате медицинских услуг (кроме стоматологии и офтальмологии) и в аптеках. Также среди преимуществ — бесплатное обслуживание, СМС-информирование об операциях и возможность получить бонусы от «СберСпасибо».

Оформить Кредитную СберКарту можно в приложении СберБанк Онлайн. Весь процесс от рассмотрения до начала пользования составит около 2-х минут. Или в любом офисе Сбера. Подробнее о карте — на сайте банка .

Кредитный лимит: До 1 млн рублей

Беспроцентный период на все покупки: 120 дней

Обслуживание и выпуск карты: бесплатно

SMS или пуш-уведомления об операциях: бесплатно

Пополнение карты с карт других банков: бесплатно в мобильном приложении СберБанка*

* Банки-эмитенты карт могут устанавливать дополнительные комиссии и ограничения для проведения переводов с карты на карту

Процентная ставка (годовых): 9,8% - при оплате покупок в СберМегаМаркете и категории

«Здоровье»; 27,8% - на остальные покупки, платежи, снятие наличных и переводы

Комиссия за выдачу наличных в любом банке: 3% от суммы, но не менее 390 ₽

Комиссия за перевод средств на дебетовую карту СберБанка: 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽

Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки: 300 000 ₽

Начисление бонусов СберСпасибо: Бонусы за покупки у партнёров

Списание бонусов у партнёров: до 30% от суммы покупки: до 99% от суммы покупки

Ежемесячный платёж: 3% от задолженности по карте

Неустойка (на сумму просроченного платежа): 36% годовых

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк