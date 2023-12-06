По итогам деятельности органов местного самоуправления три района Карелии получили гранты

Мониторинг проводился по 62 показателям.

Три района Карелии получили гранты по итогам деятельности органов местного самоуправления за 2022 год, сообщили в паблике Минэкономразвития Карелии.



Как рассказали в источнике, ежегодно в соответствии с федеральным законодательством в республике осуществляется мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления.



Мониторинг проводится по 62 показателям. Один из них формируется на основе данных интернет-опроса жителей. Заполнив анкету на сайте gov.karelia.ru по ссылке, можно оценить деятельность муниципальной власти.



Анализ эффективности деятельности муниципалитетов позволяет выявить сферы, требующие приоритетного внимания региональных и местных властей, а также сформировать комплекс мероприятий по улучшению результативности деятельности органов местного самоуправления.



В сообществе отметили, что по результатам 2022 года Министерство экономического развития республики провело комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления, по итогам которой 3 муниципальных образования, достигших наивысших значений показателей, в соответствии с распоряжением правительства Карелии получили гранты:



Лахденпохский муниципальный район – 372,4 тыс. рублей;

Калевальский национальный район – 313,9 тыс. рублей;

Пряжинский национальный муниципальный район – 313,7 тыс. рублей.



Органы местного самоуправления планируют израсходовать полученные средства на обновление материально-технической базы района, добавили в источнике.