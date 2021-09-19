На выборах в Госдуму, Заксобрание Карелии и в Петросовет - везде второе место взяли коммунисты.

Республиканский комитет КПРФ обратился со словами благодарности к жителям Карелии, которые поддержали партию на выборах.

«Дорогие друзья! Товарищи! Хотим сказать самые искренние слова благодарности тем, кто поддержал нашу партию на выборах. По итогам избирательной кампании КПРФ заметно усилила свои позиции в Карелии – на выборах в Госдуму, Законодательное собрание и Петросовет – везде мы составили реальную конкуренцию «Единой России», своим вторым местом доказав, что являемся главной оппозиционной силой в стране и республике.



Каждый голос, отданный за КПРФ и наших кандидатов в Карелии, - это ответственный и смелый поступок. И мы гордимся, что в такое непростое время в нашей республике десятки тысяч голосов были отданы нашей партии.



Избирательная кампания была очень сложной – со всех сторон на кандидатов от КПРФ оказывалось давление и выливалась грязь, мы противостояли административному ресурсу и бились до конца. Огромное спасибо хотим сказать всем, кто не боялся открыто агитировать за КПРФ, нашим добровольным помощникам, наблюдателям и, конечно, самим кандидатам в депутаты, которые выстояли, несмотря на психологический прессинг.



По результатам выборов мы расширим свое представительство в Законодательном собрании – у нас будет четыре депутата, и в Петросовете – пять депутатов. Это значит, что голос коммунистов в борьбе за права жителей Карелии на достойную жизнь будет раздаваться громче – мы заставим власти нас услышать.



Впереди у нас много работы по обращениям, которые поступили в КПРФ во время избирательной кампании. На всех уровнях мы будем добиваться реализации программы, которую вы поддержали на выборах. Работаем!».