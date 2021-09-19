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По итогам избирательной кампании КПРФ заметно усилила свои позиции в Карелии

Новости. Политика
09:36, 21 Сентября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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На выборах в Госдуму, Заксобрание Карелии и в Петросовет - везде второе место взяли коммунисты.

Республиканский комитет КПРФ обратился со словами благодарности к жителям Карелии, которые поддержали партию на выборах.

«Дорогие друзья! Товарищи! Хотим сказать самые искренние слова благодарности тем, кто поддержал нашу партию на выборах. По итогам избирательной кампании КПРФ заметно усилила свои позиции в Карелии – на выборах в Госдуму, Законодательное собрание и Петросовет – везде мы составили реальную конкуренцию «Единой России», своим вторым местом доказав, что являемся главной оппозиционной силой в стране и республике.

Каждый голос, отданный за КПРФ и наших кандидатов в Карелии, - это ответственный и смелый поступок. И мы гордимся, что в такое непростое время в нашей республике десятки тысяч голосов были отданы нашей партии.

Избирательная кампания была очень сложной – со всех сторон на кандидатов от КПРФ оказывалось давление и выливалась грязь, мы противостояли административному ресурсу и бились до конца. Огромное спасибо хотим сказать всем, кто не боялся открыто агитировать за КПРФ, нашим добровольным помощникам, наблюдателям и, конечно, самим кандидатам в депутаты, которые выстояли, несмотря на психологический прессинг.

По результатам выборов мы расширим свое представительство в Законодательном собрании – у нас будет четыре депутата, и в Петросовете – пять депутатов. Это значит, что голос коммунистов в борьбе за права жителей Карелии на достойную жизнь будет раздаваться громче – мы заставим власти нас услышать.

Впереди у нас много работы по обращениям, которые поступили в КПРФ во время избирательной кампании. На всех уровнях мы будем добиваться реализации программы, которую вы поддержали на выборах. Работаем!».

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Комментарии

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Вредный старик
2021-09-21 10:34:31
"Не всё ещё так плохо на сегодняшний день", так пел Цой в своей популярной песне!
Да и в общем, действительно так!
Вчера прошёлся по городу, везде что построено, пусть не всегда умно, но всё же: много новостроек, много неплохих зданий и внешне, кругом всё шевелится , пандемия отступает потихоньку...
Заметно как много красивых девушек в Петрозаводске, одеты люди уже не только в чёрное, порой красиво одеты....
Дети шуршат на самокатах,хорошо,если не на электрических, ноги развивают, двигаются ..
Власть , конечно, больше ругают, это понятно, недостатки есть и много,но : всё решается!!!
karelets
2021-09-21 10:08:43
Офигенное достижение :)
Off
2021-09-21 09:57:32
Жалко , что коммунисты в Карелии беззубые. Брали бы пример с Бондаренко из Саратова.
Изя
2021-09-21 10:39:56
Off, Бондаренко красава , а наши нет , мягко сказать ))
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