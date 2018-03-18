По явке на выборах президента в Карелии лидируют Костомукша, Петрозаводск и Сортавала

Более половины избирателей республики проголосовали на выборах главы государства.

Об этом сообщила представитель ЦИК Карелии Наталья Баринова. Явка в среднем по региону составила 51,26 процента. Среди лидеров - Костомукша, где проголосовали 55,49% избирателей. В Петрозаводске по данным ТИК 1 явка составила 52,25%, ТИК 2 зафиксировала явку на уровне 54, 19%.

В Сортавала проголосовали 53,94% избирателей.

Не преодолен 50-процентный порог явки в ряде районов. В Лоухском районе явка превысила 48 процентов, в Медвежьегорском, Муезерском, Суоярвском, Прионежском, Питкярантском районах количество проголосовавших составляет более 47 процентов от общего числа внесённых в списки избирателей. В Беломорской районе проголосовали почти 46 процентов избирателей, в Пудожском районе чуть более 43 процентов.