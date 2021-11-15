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По каким сферам бизнеса в Карелии больше всего ударила пандемия?

Новости. Экономика
17:30, 05 Января 2022
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Ограничительные меры, вводившиеся в Карелии в период пандемии, привели к ликвидации 17% субъектов предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях.

Такой вывод следует из результатов анализа, проведенного Управлением труда и занятости Карелии.

«Мы провели анализ — 83% пережили коронавирус и продолжают вести индивидуальную предпринимательскую деятельность. Таким образом, порядка 10 тыс. работников сохранили свои рабочие места», — заявила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» руководитель Управления Елена Фролова.

Она пояснила, по каким сферам бизнеса больше всего ударила пандемия.

«Пострадал, конечно, малый и средний бизнес, и, в первую очередь, тот бизнес, который работает в сфере услуг, гостеприимства, общепита, то есть там, где контакт человека с человеком, массовые услуги», — сказала руководитель Управления.

Однако в 2021 году эти сферы начали восстанавливаться. Оборот общепита за 9 месяцев вырос на 12,3%, услуг — на 12,7%, торговли — на 2,3%. Во многом это заслуга туристов, приезжающих в Карелию — их число выросло в три раза по сравнению с прошлом годом.

Подробнее об экономических итогах 2021 года читайте здесь.

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Комментарии

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Teaтральный критик
2022-01-05 17:54:33
Да пофиг на трактирщиков и мелких лавочников. Не голодаем и без штанов не ходим.
кир
2022-01-05 18:16:11
Teaтральный критик, полный холодильник и батареи горячие.© :)
кир
2022-01-05 17:41:52
Это их риски. Россия не заточена для бизнеса, - сказал кот.
Гость
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