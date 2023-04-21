По Карелии проедет «Поезд Победы» (12+)

Уникальный передвижной музей за две недели посетит четыре города в Карелии.

Передвижная выставка-музей «Поезд Победы» прибудет в четыре города Карелии, рассказали на сайте правительства республики. Первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в 10 тематических вагонах, посвящена Великой Отечественной войне. В 2023 году музей пополнился еще одним вагоном, тема выставки в котором — военные трибуналы, на которых судили преступников нацистской Германии и милитаристской Японии.

Первой остановкой в Карелии станет Кемь — там поезд будет стоять с 29 до 30 июня. С 1 по 2 июля выставку смогут посетить жители Сегежи, с 3 по 4 июля — Медвежьегорска. В столицу Карелии, Петрозаводска, «Поезд Победы» прибудет 5 июля, а уйдет 6 июля.

Выставку можно будет посетить бесплатно, пройдя обязательную регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф, которая будет открываться примерно за сутки до прибытия поезда на железнодорожный вокзал. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого. Посетители смогут также прослушать экскурсию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android.