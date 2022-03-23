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Автомобилист проехал по лесной дороге в Карелии в компании семейки лосей (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:17, 24 Марта 2022
фото: кадры из видео

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Водитель в Карелии запечатлел животных, несколько километров бежавших по дороге впереди машины.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео встречи с семейством лосей. Его выложил один из подписчиков паблика.

«23.03.2022 примерно в 16.00-17.00, где-то на дороге в Карелии: пару десятков километров в компании семейки лосей», — прокомментировал видео его автор.

Также, по его словам, изначально сохатых было больше, но некоторые сразу свернули в сторону леса, лишь двое пытались уйти от автомобиля по дороге.

Дикие животные нередко встречаются жителям и гостям Карелии. Так, 13 марта туристы запечатлели отдыхающую на льду Ладожского озера нерпу.

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