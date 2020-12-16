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В Карелии разыскивается подозреваемый в краже бомж со знаком доллара на руке

Новости. Происшествия
12:10, 17 Декабря 2020
фото: © МВД Карелии
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По обвинению в краже полицией Медвежьегорского района разыскивается склонный к бродяжничеству и алкоголизму мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Медвежьегорского района разыскивают 34-летнего уроженца Республики Башкортостан Семена Л. Он обвиняется в совершении кражи. Гражданин не имеет определенного места жительства, склонен к бродяжничеству и злоупотреблению спиртными напитками.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения. Имеет шрамы на животе, а также татуировки в виде знака "$" на левой кисти, "НЕ..." - на указательном пальце правой руки, изображение звезды с крестом внутри - на среднем пальце правой руки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просят позвонить по номеру телефона дежурной части полиции Медвежьегорского района: (814 34) 5 65 33 или 8 921 221 60- 87.

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