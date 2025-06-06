По Октябрьскому району Петрозаводска прогуливается очаровательный хряк в жилете

Дородный друг человека устроил променад по улицам города.

Жители карельской столицы запечатлели на камеру упитанного хряка, вальяжно прогуливающегося по Октябрьскому району города. Фотографию парнокопытного опубликовали в сообществе «Мой Петрозаводск».

На снимке видно, как ручной «минипиг» лакомится свежей зелёной травкой, облачившись при этом в стильный чёрный жилет.

— Ну, прямо сын Зевса, — оценил картину комментатор Иван Звержановский. Правда, не уточнил, о каком именно потомке громовержца идёт речь.

Ранее в группе Нижне-Свирского заповедника, расположенного в соседней с Карелией Ленинградской областью, поделились трогательными снимками семей диких животных.