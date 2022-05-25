По Петрозаводску разгуливает сбежавший конь (ВИДЕО)

На Старой Кукковке автолюбители встретили бегающего по улицам коня.

Встреча с бегающей по улицам Петрозаводска лошадью произошла в одном из микрорайонов города — Старой Кукковке. Видео было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Также на перекрестке улиц Ломоносова и Ульянова стоят автомобили — пока неизвестно, с чем связано это происшествие.

Напомним, осенью 2021 года лошадь заняла свое место в центре Петрозаводска.