По Петрозаводску разгуливает сбежавший конь (ВИДЕО)

На Старой Кукковке автолюбители встретили бегающего по улицам коня.
Встреча с бегающей по улицам Петрозаводска лошадью произошла в одном из микрорайонов города — Старой Кукковке. Видео было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Также на перекрестке улиц Ломоносова и Ульянова стоят автомобили — пока неизвестно, с чем связано это происшествие.
Напомним, осенью 2021 года лошадь заняла свое место в центре Петрозаводска.
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