По Петрозаводску будет ездить «мобильная бригада» для мелкого ремонта городских объектов

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский не ставит перед бригадой «глобальных задач».

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о создании в городе «мобильной бригады». Это новое подразделение «Службы заказчика», которое будет заниматься небольшими ремонтами и оперативным восстановлением элементов инфраструктуры по всему городу.

Как пояснил Любарский, перед мобильной бригадой не стоит глобальных задач, главное – быстро отреагировать на поступающие обращения, проверить, предотвратить опасность: где-то заколотить, где-то оградить территорию, где-то закрасить граффити, где-то выполнить мелкий ремонт элементов детской площадки или убрать деформированные ограждения.

Опознать работников бригады можно по специально приобретенному для них автомобилю.