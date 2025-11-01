По поручению Главы Карелии будут выделены деньги на ремонт больничного пешеходного моста через реку Олонка

Во время рабочей поездки в Олонецкий район о решении выделить средства из регионального бюджета в 2026 году сообщил Первый заместитель Главы Карелии – Премьер-министр Правительства республики Андрей Сергеев.
С просьбой отремонтировать мост к Артуру Парфенчикову обратились на одной из встреч жители Олонца, сообщает Правительство.
— Пешеходный мост через Олонку ведёт к больнице, поликлинике, им ежедневно пользуются горожане, более 6 тысяч человек, — сказал Андрей Сергеев. — Средства будут выделены для проведения ремонтных работ в максимально короткие сроки.
В августе 2025 года в связи с ухудшением состояния опорных, поперечных, перильных элементов и настила пешеходного моста было полностью перекрыто движение пешеходов на мосту.
Ранее за счет средств местного бюджета в 2023–2024 году проводился частичный ремонт моста. На объект подготовлена проектно-сметная документация.
Разборка моста начнется в период становления льда на реке.
