Суд заставил молодого пудожанина заплатить избитому им приятелю 200 тысяч рублей

По иску прокурора суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего.

О взыскании в пользу потерпевшего компенсации морального вреда рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Так, прокуратура Пудожского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что в июне текущего года молодой человек, поссорившись со знакомым, избил его руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд учел позицию государственного обвинителя, совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств, а также личность виновного и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда 200 тысяч рублей.