По России гуляет грипп, похожий на ОРВИ

В России наблюдается подъем острых респираторных заболеваний, причиной которых становится обманчивая весенняя погода.

Как сообщает 47news, врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что сейчас часто можно встретить ОРВИ с гриппозными симптомами.

"Заболеваемость действительно подросла, конец марта и начало апреля — это типичное время. Ковид сейчас есть, но его меньше. Сейчас распространен ОРВИ, который похож на грипп — высокая температура, которая держится продолжительное время, кашель, насморк, характерна ломота...", — объяснила она.

Пик заболеваемости, по прогнозу Ярцевой, случится через несколько недель. Для профилактики надо следить за сном, питанием, организмом в целом.