По соседству с Карелией четырехлетняя девочка попала в реанимацию после падения с горки в садике

Малышку доставили в больницу в тяжелом состоянии.
В Сертолово Ленинградской области произошел несчастный случай в детском саду. По данным Фонтанки, четырехлетняя воспитанница получила серьезные травмы — перелом затылочной кости и ушиб мозга. По информации Следственного комитета, инцидент произошел 5 августа во время прогулки. Предварительно, девочка упала с детской горки, а воспитатель вовремя не заметил этого.
Вечером того же дня ребенку стало плохо дома, родители вызвали скорую, бригада медиков доставила малышку в больницу в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Всеволожска начала проверку работы детского сада. Следователи изучают обстоятельства происшествия и действия воспитателей.
Сейчас девочка находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.