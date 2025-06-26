По соседству с Карелией четырехлетняя девочка выпала из лодки и утонула

Маленький ребенок погиб в результате несчастного случая в Выборгском районе Ленинградской области.
Инцидент произошел недалеко от турбазы «Зеленый мыс». Семья из Петербурга отдыхала на природе, они решили покататься на лодке.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 7 июля во время прогулки по реке Вуокса перевернулась моторная резиновая лодка. Четырехлетняя девочка из Санкт-Петербурга оказалась в воде.
По предварительным данным, ребенок ударился головой о винт лодки и наглотался воды. Спасатели доставили малышку на берег, но спасти ее не удалось.
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
Следственный комитет Ленинградской области начал проверку по факту трагедии. Материалы дела переданы в Следственный отдел по Выборгу.
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