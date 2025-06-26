По соседству с Карелией четырехлетняя девочка выпала из лодки и утонула

Маленький ребенок погиб в результате несчастного случая в Выборгском районе Ленинградской области.

Инцидент произошел недалеко от турбазы «Зеленый мыс». Семья из Петербурга отдыхала на природе, они решили покататься на лодке.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 7 июля во время прогулки по реке Вуокса перевернулась моторная резиновая лодка. Четырехлетняя девочка из Санкт-Петербурга оказалась в воде.

По предварительным данным, ребенок ударился головой о винт лодки и наглотался воды. Спасатели доставили малышку на берег, но спасти ее не удалось.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Следственный комитет Ленинградской области начал проверку по факту трагедии. Материалы дела переданы в Следственный отдел по Выборгу.